上月剛接受第五次背部手傷的美國高球天王活士表示，目前正全力進行復康治療，希望能夠趕及參加四月上演的大師賽。

「我的感覺還好，只是有點僵硬。」世界排名已滑落至第48位的活士說。「我已安排了另一次磁力共振檢查，之後就知道何是才可加大運動量。現階段我仍只能留在健身室內，進行一些單調的復康運動，為之後的事情做好準備。」

本年度大師賽將於4月8日在美國喬治亞州奧古斯塔高球會揭幕，活士表示，希望能夠趕及復出參賽，但仍要視乎磁力共振檢查的結果，才知何時可以復出參加熱身賽。這位45歲球手的對上一次比賽，是去年12月與兒子查理攜手出戰PNC錦標賽，當時他已感到背部不適。至今年1月，他終於再次接受手術，治療椎間盤受壓引致神經疼痛的問題。

活士近年備受腰背傷患困擾，表現大受影響，但仍能於19年大師賽，贏得個人第15項大滿貫錦標。只要再贏三項大滿貫冠軍，他便可追平「金熊」尼克勞斯的18「貫」紀錄。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！