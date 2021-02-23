西維爾周一憑迪亞高卡路士及盧克迪莊分別於上下半場建功，於西甲主場以2:0輕取奧沙辛拿，取得聯賽六連勝並超越了巴塞隆拿而升上第三位，是該隊今季首次殺入前三，提升了出線來季歐聯的機會。

西維爾上周三在歐聯16強首回合以2:3不敵多蒙特，各項賽事九連勝被終止。周一在西甲迎擊奧沙辛拿，西維爾開賽3分鐘險告失守，幸奧亞辛查祖頭槌攻門中柱而逃過一劫。19分鐘西維爾先開紀錄，由迪亞高卡路士接應祖安佐敦開出的角球頂入而領先1:0。

換邊後不久，蒙尼亞艾哈達迪在禁區左路橫傳，盧克迪莊於門前後踭射入，西維爾領前至2:0。戰至81分鐘，艾真度高美斯殺入禁區施射被奧沙辛拿門將沙治奧靴里拉撲出，西維爾未能再增添入球，最後以2:0擊敗奧沙辛拿。

西維爾現時23戰得48分，以1分超越巴塞而升上聯賽榜第三位，落後多賽一場排第二的皇家馬德里4分及落後同是比賽了23場的榜首隊馬德里體育會7分，奧沙辛拿則繼續排第13。

西維爾未來兩場比賽對手都是巴塞，首先是周六在西甲主場迎戰巴塞，下周中則於西班牙盃4強次回合作客魯營。西維爾在西盃4強首回合以2:0擊敗巴塞而先下一城。

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