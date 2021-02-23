球證喺球例上被視為死物，所以不時都會見到球員被「擋路」嘅畫面，若然再慘啲被球證擋出射門都係有冤無路訴咋。好像周日(21號)墨超嘅藍十字主場對托盧卡嘅比賽咁，比賽去到35分鐘，主隊一個反擊，連門將都扭過埋啦，點知射門中柱，咁都未夠呀，隊友跟進補射就再被企喺門前嘅球證擋出底線，就算事後球員點投訴都冇用，最後就判咗客隊龍門球，咁就冇咗個黃金機會啦。好在藍十字到最後都以3:2贏波啫。

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