上周澳網女單四強，39歲的「細威」莎蓮娜不敵最終冠軍大坂直美，賽後細威向觀眾深情告別，並在記者會上落淚離場，令外界認為平紀錄24次大滿貫冠軍夢碎的莎蓮娜，有機會就此退役告別網壇。然而事隔數日，自2012年擔任細威教練的Patrick Mouratoglou受訪中表示，細威帶不到第24「貫」就不會退休。

這名著名網球教練表示：「我不認為在她再贏多一次大滿貫之前，她會停下去，因為他回來網壇就是為了贏大滿貫。」細威自17年誕下女兒後復出，但隨後4次晉身大滿貫決賽都落敗收場，今場首個大滿貫澳網亦四強止步，但她的教練重申：「她（細威）不會退役。」

他續指：「我不認為細威在此刻正計劃退休，她從小時候開始，一身都在奉獻給網球，所以當她退役那天，會覺得自己人生的40年畫上了句號。這是為何她會這樣情緒化及激動，我完全理解。」

「以她職業生涯的成就、她的年齡、誕下第一位孩子、有了一個家庭，這是需要很大的努力才能重返網壇。她以令人難以置信的努力，花了很多小時才回復身形，如果她認為自己沒有能力再贏大滿貫，她甚至不會重新開始。這就是莎蓮娜出色之處，為自己設下很高的標準，無論她做任何事情。」

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