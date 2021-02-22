執教馬德里體育會接近10年，主帥施蒙尼確實將這支西甲球隊提升到另一層次，贏過西甲及西盃等本土錦標，遺憾是曾在14及16年兩度領軍殺入歐聯決賽皆飲恨。接任車路士領隊不久的杜曹，同樣曾在歐聯嘗過「二奶命」滋味，去年帶領法甲巴黎聖日耳門（PSG）躋身決賽，惜敗拜仁。

先後以球員到主帥身份效力過馬體會，施蒙尼深受該隊球迷支持，10年教練生涯成績絕對是贏盡口碑，到今季有望再次贏得西甲冠軍，如果能夠圓夢於歐聯登頂，便非常完美。馬體會近年歐聯成績甚佳，除了在14及16年兩度打入決賽，同樣不敵皇家馬德里飲恨，上季亦將爭取衞冕的利物浦踢出局，更厲是馬體會不時會將主力高價出售，往往能找到合適的球員補充位置，施蒙尼的管理功不可沒。作為歐聯淘汰賽常客，施蒙尼對於今場16強首回合賽事由原本自己主場，因疫情問題移師往羅馬尼亞中立場上演不以為然：「我不認為這是很大的問題，一些現況我們確不可以去改變。這場比賽己隊會以一如以往的態度去準備，在任何地方去比賽都一樣。」

上屆帶領PSG殺入歐聯決賽，不敵拜仁慕尼黑屈居亞軍的杜曹，今季來到星味或稍為不及，但實力確實強勁的車路士，爭取再入決賽。杜曹賽前表示，16強面對馬體會絕不容易應付：「馬體會目前在西甲領導群雄，是當地最難應付的球隊之一，己隊要歇盡所有力量才有機會闖過這一關。」

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