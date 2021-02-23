足總周一晚公佈，港超聯球會愉園及天水圍飛馬因未能如期繳付保險費被裁定違規，即時禁止參賽。飛馬今晨表示今晨已補交款項，並指下周日（28日）對標準流浪的港超聯賽事可參賽。

足總紀律委員會昨日裁定愉園及飛馬違反2020-21年度香港超級聯賽賽事章則B部第11條，即「保險必須包括僱員、人仕、物件、財產所引致的受傷及損毀提供適當的保險金額」，兩間球會在支付相關欠款前，不能參與任何賽事，期間所有賽事會被判以0:3落敗。

飛馬表示已在今晨限期前補交相關款項，並已通知足總，下周日在香港大球場對流浪的港超聯賽事將可如常進行；足總則尚未公佈飛馬獲准繼續比賽的消息。

另一涉及欠交保險費的球會愉園，原定明日會出戰菁英盃四強，與理文爭入決賽，但現時按例需要被判以0:3落敗，理文不戰而勝晉身決賽。愉園在午後表示，正處理有關問題，並希望足總給予更大空間處理事件，避免球隊於壓縮的賽季再減少比賽機會。愉園今日下午的操練亦已取消。

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