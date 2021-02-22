英冠榜首隊諾域治在周二的聯賽作客尾四的伯明翰時，勝望壓一，不過，原來「金絲雀」今季聯賽遇上榜末五弱時，多次只是僅勝1球，因此，今役不妨信數據，博「讓球主客和」伯明翰[+1]的「和局」。

諾域治目前以31戰得64分居首，領先2、3位的賓福特與屈福特7分，為保榜首勢，今訪伯明翰時必拚。不過，諾域治是役是以全取3分而不是大勝為目標，而且他們今季聯賽7次與榜末5弱交手，有5次開[-1]「和局」（見附表），加上以31戰得31分排尾四的伯明翰亦要搶分護級，相信諾域治今役只會僅勝1球。

至於少伯明翰兩分的尾三球隊洛達咸，同日迎戰第17位的諾定咸森林時亦同樣要搶分護級。不過，翻查往績，洛達咸近9次迎森林共有8次打和，而且洛達咸亦欠贏波板斧，一於信往績博兩軍今役打和。

英甲方面，前英超球隊查爾頓目前以44分排第9，少第6位的新特蘭3分，為了力爭3至6名踢升班附加賽，今迎包尾的伯頓時，一定會甫開波就爭取主動，不難於上半場已有比數。由於查爾頓歷來4次與伯頓交手，以中位數[1.5球]計算全部開出[半大]，而且查爾頓近7場主場聯賽亦有5場是開出「半大」，故今仗亦宜吼[半大]。

混合過關

星期二（待定）伯明翰和[+1]x

星期二（待定）查爾頓[半大]x

星期二（待定）洛達咸和 3x4

今輪英國波數字密碼

4 查爾頓歷來4次與伯頓交手全部[半大]

5 諾域治今季聯賽7次與榜末五弱交手，有5次開[-1]「和局」

8 洛達咸近9次迎戰諾定咸森林共8次打和

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