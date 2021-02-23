車路士的油王班主阿巴莫域治向來喜歡出海，他最近就毫花4.3億英鎊（約47億港元），建造了一艘長140米、並有8層共48個艙房的超級豪華遊艇，認真懂得享受。

這艘名為「Solaris」的超級豪華遊艇，目前仍在德國不萊梅港一間船塢建造之中。英國傳媒報道指，Solaris的長度達到140米，總噸位11,000，船高8層，合共有48個艙房，可同時招待36名乘客，船員則多達60人。船上的豪華設施亦應有盡有，除了直升機坪之外，還有泳池、按摩池及水療浴缸等等。動力方面，Solaris配備兩台先進的電動引擎，將會是全球最大馬力的遊艇，航速可達18節（約每小時33.3公里）。

阿巴莫域治本身已有一艘造價達4.75億鎊（約52億港元）的超級豪華遊艇「Eclipse」，但這位俄羅斯富豪仍未滿足。英國《太陽報》引述消息人士指，負責建造Solaris的船塢，面積比英國白金漢宮還要大，足證船身的規模，遊艇本身的詳細資料要保密，但預料將可於今夏正式交付。

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