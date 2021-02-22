基斯坦奴朗拿度（C朗）周一在上半場頭槌梅開二度，協助祖雲達斯於主場以3:0大勝榜尾的克羅托內，升上意甲聯賽榜第三位。

祖雲達斯面對克羅托內形勢佔優但上半場連番失機，其中，C朗於28分鐘面對空門近射不入，C朗33分鐘的射門被克羅托內門將哥達斯撲出後，馬菲斯迪歷特補射又斜出。不過，艾朗藍斯頭槌攻門中楣不入後，C朗隨即在38分鐘接應阿歷士辛度傳送近門頂入而先開紀錄。

上半場補時，C朗遠射被哥達斯撲出後，藍斯在左路底線傳中，C朗頭槌再建一功，祖記完半場領先2:0。36歲的C朗連入兩球後，今季在意甲已射入18球，以1球超前國際米蘭的盧卡古而在射手榜領先。根據Opta的統計，克羅托內是歐洲五大聯賽中第78支被C朗成功破網的球隊，自2000年以來只有伊巴謙莫域（79隊）比他射破更多不同球隊的龍門。

換邊後，祖記繼續向克羅托內施壓，66分鐘，費達歷高基艾沙開出左路角球，迪歷特頭槌頂中對方後衞背部，韋斯頓麥堅尼在門前破網，為祖記奠定3:0的勝局。22歲的麥堅尼在意甲已取得4個入球，超越了米高巴特利（3球）而成為意甲聯賽史上入球最多的美國球員。

之前在意甲作客以0:1不敵拿玻里後，上周三又於歐聯16強首回合以1:2受挫波圖的祖雲達斯，重返勝軌後目前在意甲22戰得45分，少賽一場下以1分超越了周日只能與賓尼雲圖賽和0:0的羅馬而升上第三位，落後第二位的AC米蘭4分及榜首的國際米蘭8分，五連敗的克羅托內23戰僅得12分繼續敬陪末座。

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