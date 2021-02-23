水晶宮周一在英超獨腳戲作客白禮頓，在形勢不及對手之下憑賓迪基在補時破網，以2:1絕殺白禮頓，結束兩連敗後舒緩了可能被捲入護級戰的壓力。

水晶宮今場有韋費特沙夏因傷缺陣，但上月由緬恩斯借用、第二次為球隊正選披甲的桑馬迪達，於28分鐘接應佐敦阿休傳送後，在門前轉身後踭射入，取得在水晶宮的第一個入球，令白禮頓在英超主場343分鐘以來首次失球，客軍完半場亦以1:0領先。

主場的白禮頓在55分鐘由祖爾韋特文在禁區內勁射破網而扳平。61分鐘，水晶宮門將古亞達連續三次撲救，其後又沒收了馬奧比的射球，而在拉爾拉拿於70及75分兩度失機後，水晶宮戰至補時5分鐘由賓迪基在禁區內接應安祖斯唐辛傳球窩利抽入，全場3次射門2次中目標便取得2入球，最終以2:1險勝全場控球達75%、25射5中龍但只取得一個入球進賬的白禮頓。

全取3分的水晶宮目前以25戰得32分升上聯賽榜第13位，白禮頓以26分繼續排第16，與降班區只有4分距離。

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