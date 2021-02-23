巫師周一戰至加時之後，作客以127:124勇挫湖人，錄得該隊近三年來最佳的五連勝走勢外，亦令「紫金兵團」陷入五連敗困局。

巫師在第三節初段一度落後17分，但之後發力狂追，並曾反先8分。第四節完結前9.8秒，勒邦占士（LeBron James）帶波強攻籃底起手射入，為湖人追平115:115，兼且博得犯規，但他的罰球未能命中，巫師後衞比爾（Bradley Beal）隨後的「壓哨」三分投射亦告落空，兩隊要以加時分勝負。

比爾與韋斯卜克（Russell Westbrook）在加時階段各得6分，最終協助巫師以3分之微險勝湖人。比爾全場貢獻了33分，「韋少」有32分、14個籃板球及9次助攻，日本前鋒八村壘亦有15分進賬。湖人方面，LBJ取得全隊最高的31分，外加9個籃板球及13次助攻，但卻同時錄得8次失誤。在安東尼戴維斯（Anthony Davis）因傷倦勤，加上舒路達（Dennis Schroder）因為防疫政策未能上陣下，夏利爾（Montrezl Harrell）與樸比（Kentavious Caldwell-Pope）齊齊挺身而出，分別攻入26分及21分，可惜仍然未能阻止球隊今季首吞三連敗。

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