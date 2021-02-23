上月德國籍領隊杜曹接掌車路士後，20歲的翼鋒赫臣奧杜爾一度成為球隊的右翼衞正選，惟此子近期的正選位置再被列斯占士搶回。上場作客1:1賽和修咸頓一仗，奧杜爾於下半場登場踢了31分鐘後，又再次被杜曹換下，賽後更遭到這名新帥在公開場合狠批，未知這名英格蘭翼鋒能否在歐聯對陣馬德里體育會一仗，再用表現取回杜曹的歡心。

其實作為一名職業球員而言，於下半場以後備身份上陣，然後再次被換下絕對不是一個好兆頭，不過年僅20歲的奧杜爾在上周六一仗就遇上這個情況，而且賽後杜曹更明確表示不滿意奧杜爾的比賽態度。不過周一杜曹就表示這次事情會成為奧杜爾學習過程的一部份：「奧杜爾已經恢復了正常，而且帶着微笑進行訓練。其實這根本不是一件大事，我與奧杜爾談過，有時候足球比賽就會發生這些事。可能是我太過苛刻，不過當時我覺得他未有投入比賽。」杜曹更提到周二對陣馬體會時，奧杜爾有機會以正選身份登場。

至於隊長艾斯派古達亦認為奧杜爾可以從這次經驗中學習：「上場30分鐘後又被換走當然是不好，不過重要的是看到他的反應非常積極，他會變得越來越強。奧杜爾是個堅強的孩子，我相信他會變得更好，而且他對球隊非常重要。」

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