湖人周一在主場戰至加時後，以124:127不敵巫師，吞下三連敗，對於有評論指勒邦占士（LeBron James）要獨力撐起球隊太過辛苦，「大帝」就反駁指自己不需要休息。

安東尼戴維斯（Anthony Davis）因為腳傷要休戰一個月，而控球後衞舒路達（Dennis Schroder）亦因為防疫隔離政策未能上陣，令勒邦占士要獨力支撐大局。他今場上陣43分鐘，取得31分、9個籃板球及13次助攻，可惜未能阻止湖人落敗。事實上，LBJ在第四節尚餘9.8秒時，曾為湖人追至115:115平手，並博得一次罰球機會，他在關鍵時刻射失，令球賽要以加時分勝負，球隊最終亦告敗陣收場。

「很明顯，我要為射失罰球負責。」LBJ說。「我應該要把罰球射入，那是輕鬆的得分機會，但我們並不是因為這一球而輸掉比賽的。不過，我肯定要為輸球負責，我應該做得更好。」

雖然已年屆36歲，但占士在最近11場比賽，平均每場也要上陣超過38分鐘，不少球評都認為他需要休息，但「大帝」卻有不同的想法。「那些認為我應多休息的這論，實在是太濫了，我從沒說過要休息，亦不會這麼說。我們所有人都需要休息，休季的時間很短，大家都渴望有更多時間休息，但我是來這裏工作的，若果是受傷或者感到不適，我們才會考慮（休息）。能夠挺身協助隊友，比其他一切都重要。」

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