周二歐聯16強首回合可說是最強神兵雲集，意甲拉素主場迎戰衞冕的德甲拜仁慕尼黑，更是上季歐洲金靴獎得主恩莫比尼，跟目前在金靴獎領先的羅拔利雲度夫斯基的正面對決。

文：吹雪

剛在上周六度過31歲生辰的恩莫比尼，對拜仁甚至利雲度夫斯基一點也不陌生。恩莫比尼在14/15球季，由拖連奴加盟多蒙特，正是該隊用作頂替利雲度夫斯基之中鋒位置，後者在季前轉投班霸拜仁。可惜恩莫比尼征戰德甲水土不服，聯賽上陣24場只入3球，其德甲之旅亦隨之結束，更先後被外借予西維爾及拖連奴，表現仍然低沉。

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恩莫比尼視羅拔仔偶像

到16/17球季，恩莫比尼轉投拉素終於重獲新生，至今效力五季入球都達雙位數，上季更以36個聯賽入球，力壓入34球的利雲度夫斯基，成為19/20球季歐洲金靴獎得主。

到了今季，恩莫比尼季初因感染武漢肺炎，表現不似預期。不過此子去年11月中後開始爆發，至今意甲已入14球，而他在歐聯亦攻入五球，甚至比入三球的利雲度夫斯基還要多。不過恩莫比尼非但沒有認為自己勝過利雲度夫斯基，甚至稱後者一向是其偶像，他說：「利雲度夫斯基一直是我的偶像，如果我可以投票的話，我一定選他為歐洲足球先生。當說到誰是世界上最佳9號球員時，利雲度夫斯基、蘇亞雷斯及賓施馬的名字，都是大家常會馬上想起的。」

至於32歲的利雲度夫斯基，職業生涯奪標無數，並先後2次成為波蘭聯賽神射手及5次成為德甲神射手，但從來跟歐洲金靴獎無緣。到了今個球季，利雲度夫斯基在德甲至今上陣21場射入26球之多，在金靴獎排名遙遙領先，大有機會首次贏得此殊榮。

羅拔仔歐聯入球勢超魯爾

不過對利雲度夫斯基來說，為球會贏得錦標的重要性，永遠排在贏取個人榮譽之前，所以他在對拉素賽前，還特別請教現拜仁助教、曾效力拉素多季的德國名將高路斯，有關該意大利球會的一切。利雲度夫斯基說：「拉素是支出色的球隊，更是上季意甲爭標分子，這將是場非常艱辛的比賽，而我們需要準備就緒。是的，我曾向高路斯請教，因為他曾效力拉素，對他們有深厚認識。這是個很大的挑戰，我們必須準備好，而我們十分尊重拉素的實力。」

事實上，利雲度夫斯基在今屆歐聯至今只入三球，很大程度是因為拜仁踢完四場分組賽後已肯定出線，利雲度夫斯基在最後兩場獲休息有關。在歐聯至今已入71球的他，只要在16強對拉素時再建功，就可壓過同樣入71球的皇家馬德里名將魯爾，成為歐聯史上入球第三多的球員。拉素近17場歐聯比賽場場都有失球，今場正好是這位波蘭射手爭取入球的大好機會。