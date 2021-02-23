20/21學界運動賽事受疫情影響，各項學界賽一直未能舉辦，賽期一改再改，然而只得D1學界田徑賽如此倒楣，連續兩年均取消。學體會雖於去年12月表示港九區D1田徑及游泳賽事，有望於今年3及5月補辦，但最終表示沒足夠場地，故港九區所有組別的田徑、游泳及劍擊個人賽和壁球個人賽均取消。

另外，部份球類項目亦要調整年齡組別，羽毛球、籃球、沙排、足球、手球、女子曲棍球、投球、七人欖球、乒乓球及排球只設公開組，並有機會從過往單循環分組賽加淘汰賽，改成只得淘汰賽，同時賽事不會早於4月12日展開。「四大球類」籃球、足球、手球及排球精英賽去年也未能舉行，今年度則暫未有停案，未來賽程學體會則會於3月中再公佈。

本來中學組精英乒乓球、羽毛球單打賽最有希望率先展開，可是12月第4波疫情爆發「臨門撻Q」，再次推遲，學體會通告指會視乎疫情發展，在合符教育局指引及在已預訂場地不受影響下，兵、羽球賽將擬定於3月下旬舉行。

2020/21學年已取消學界賽事（只列部份）

全港各級別田徑賽

港九區各級別游泳賽

全港劍擊個人賽

全港壁球個人賽

記者：蘇兆麟

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