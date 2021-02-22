周中同大家講歐聯16強首回合，一來有我熟悉嘅意甲球隊，二來小弟聽晚仲會評述拉素對住拜仁慕尼黑呢場波。今仗對拉素嚟講非常重要，因為遇上上屆冠軍，對手又近況平平，打落水狗機會真係百年難得一遇嘅，我信拉素全體上下都會好好把握今次機會。

拉素喺意甲上半季只叫做平平穩穩，頭三去唔到，護級又唔使預佢，目標放喺歐聯都好正路，小組賽未嘗一敗晉級夠晒證明；近期主場個勢勁，連埋盃賽七連勝，喺主場受讓去到半/一，真係想講一句：「憑甚麼，拜仁」。拜仁世冠盃返嚟之後，舟車勞頓搞到跌晒watt，第1場和比勒費爾德3:3，仲可以賴大風雪，上次作客算唔上一線兵嘅法蘭克福，仲要1:2輸埋，以呢個走勢作客去到羅馬仲要讓波，奉勸一句祝你好運！

星期三就講我愛隊阿特蘭大（圖），佢哋主場對住皇家馬德里，皇馬壞消息不斷，隊長沙治奧拉莫斯受傷，仲好大可能下季走人，不過聯賽仲反而有返起色，由落後馬體會10幾分，到家陣只落後三分，不過就打多一場。呢場歐聯嘅關鍵，就係取決於教練施丹點用人，如果施丹派出一班水貨球員，明顯就係佢將會放棄歐聯專心本土聯賽賽事，皇馬家陣平手高水，非常古怪。阿特蘭大主場攻力唔使講，啱啱喺意甲對拿玻里，你來我往你一拳我一腳，最終4:2贏拿玻里，所以呢場歐聯重心推介就係入球「大」，勝負就睇定啲，決定權係皇馬出行貨定水貨陣容。

文：黃耀富

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