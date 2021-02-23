世界桌球「一哥」卓林普周一在打足11局後，以5:6不敵2015年世界冠軍冰咸，在英國舉行的球員錦標賽首圈出局。冰咸打入8強後，下一圈對手將是周躍龍對鶴堅斯的勝方。

世界排名14的冰咸面對卓林普先贏兩局，其中第二局打出了一棒93度，不過，卓林普在之後三局先後打出一棒81、105和76度，連贏三局後反先成3:2。冰咸以一棒113度勝出第六局後而扳平後，卓林普勝出第七局後再度超前。不過，冰咸隨即在第八局打出一棒112度，在最後四局贏出其中三局之下，以6:5險勝晉級。

卓林普賽後謂，覺得自己今日不應該落敗但欠缺了一些運氣。為晉級而高興的冰咸則表示，自己受到周日在威爾斯公開賽決賽中，以9:8力克奧蘇利雲奪冠軍的750倍冷門球手佐敦布朗所激勵，他說︰「那是大衞對哥利亞，今晚我的感覺亦一樣。」

同日舉行的另一場首圈賽事，基蘭威爾遜以6:1輕取戴爾，取得8強一席位。

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