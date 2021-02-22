歐聯16 強首回合賽事，周二馬德里體育會對車路士，主隊前鋒蘇亞雷斯季前被巴塞隆拿放棄轉投馬體會，在今季西甲入球不斷助新東家目前仍在聯賽榜領先，用實力去證明自己打不死轉過地方又有轉機。阿蘇在西甲有力問鼎神射手，但於歐聯仍未開齋，馬體會進入淘汰賽要再進一步，這名烏拉圭射手便必須擺脫近年在歐聯低迷的表現。

在2014年離開英超利物浦轉投巴塞隆拿後，蘇亞雷斯馬上便與球王美斯以及當時未離隊的尼馬，組成歐洲火力最強三叉戟，轉會首季便圓夢贏得14/15球季歐聯冠軍。在巴塞六季贏盡錦標，蘇亞雷斯亦曾在 2016年成為西甲神射手，然而這名34歲的烏拉圭前鋒，在上季結束後卻慘成放棄對象，被巴塞新帥朗奴高文表明不在其計劃之內，去年9月轉投馬體會。

享受在頂級水平競逐

蘇亞雷斯在馬體會的「地標」戰表現出色，在主場迎戰CF格蘭納達一仗後備入替貢獻 2入球1助攻，助球隊以 6:1大勝。阿蘇在今季西甲一直保持上佳狀態，至今上陣20場共入16球，馬體會目前仍處聯賽榜首，領先次席皇家馬德里3分（少踢1場），難怪他有吐氣揚眉的感覺。阿蘇說：「我到今天仍然十分享受在最頂級水平的足球賽事裏競逐。能效力馬體會已說明你是精英，有些人不相信我仍能踢出最高水準足球，事實上我對足球仍是熱情不減。我希望在今年、明年到往後很多年，我都能繼續保持競爭力，在足球世界盡可能走得多遠便多遠。」「我的去留是由我 自己去決定，沒有人可以將我趕走。」

務必提升歐聯入球率

阿蘇在效力巴塞首季的歐聯賽事表現極佳，上陣共10場攻入7球，包括在決賽射入助巴塞 再次領先的第二球，終以3:1擊 敗祖雲達斯。不過阿蘇隨後在歐 聯表現日走下坡，曾有2季只能貢獻1球；自15/16球季分組賽作客羅馬一仗建功後，至今竟已有近六年時間未能在作客比賽有入球貢獻。周二16強首回合， 馬體會本在主場迎戰車路士，然 而因防疫問題，比賽移師往羅馬 尼亞布加勒斯特中立場上演，失 去主場之利，阿蘇要破今季歐聯 入球荒或更加困難。與阿蘇一樣，馬體會在今季西甲與歐聯的進攻效率亦有頗大差距。球隊在西甲目前經過23戰共入45球，平均每場製造9.5次射門，命中率高達47.3%，場均攻入1.96球，即每4.8次射門便取得1球進賬，攻門入球率高達20.5%。不過馬體會在歐聯的表現則不一樣，阿蘇在分組賽沒有入球，球隊在6場分組賽僅入7球，每場13.2次攻門雖比西甲多，但效率卻比不上，命中率只有32.9%，攻門入球率僅8.9%。 進入淘汰賽首關便遇上勁旅車路士，馬體會要闖過這一關，蘇亞雷斯以至球隊整條鋒線都有需要作出提升。

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