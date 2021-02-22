肺炎疫情禍港逾一年，本地體壇幾乎全面停擺，連帶學界賽事同樣遭殃，其中港九區D1學界田徑不幸連續兩年取消，被喻為港隊田徑新星的協恩跑手何鍵靈始終無緣在A Grade亮相，不但刷新紀錄美夢破碎，甚至影響狀態，令她重新思考投身成全職運動員的想法。

何鍵靈六歲開始跑步，最初先接觸100米，但幾乎每次都包尾：「有次去灣仔比賽，上晝跑初賽，我阿爸已經book定下晝食自助餐。」經歷過長期挫敗後，她小四時轉跑400米，找到適合的賽程，成績亦大幅提升，首次參賽已有機會站上頒獎台。升中後入讀協恩，何鍵靈中二時已與隊友打破4x400米接力的C Grade紀錄；升上B Grade後成績突飛猛進，於2019年學界勇奪400米金牌及跳遠銀牌，更以同一班底在4×400米接力再刷新紀錄奪金。

短短一星期後，她代表香港出戰亞少田徑錦標賽400米初賽，在將軍澳運動場的主場觀眾見證下跑出57秒10，比上周時造出的58秒21個人最佳時間快逾1秒，一舉破香港青年（U18）紀錄，時間甚至比學界A Grade更快。憶起當日，何鍵靈至今仍對當時的超水準表現大感意外：「跑完唔係即刻出成績，係後嚟有個跑會師兄跑嚟同我講，話我破咗紀錄，開頭仲以為講笑。」雖然她在翌日決賽僅跑出58秒73，並以第七名作結，但已足見這名15歲田徑新星潛力甚高，未來可期。不過，去年農曆新年前疫情傳入香港，政府相繼叫停渣打馬拉松及賀歲盃等大賽，3月舉行的學界田徑賽當然難獨善其身。當時何鍵靈為備戰學界，特意飛到日本東海大學跟隨三屆奧運代表高野進集訓，卻在訓練期間得悉學界取消：「咁辛苦去咗練習，返到香港就準備比賽，好似練完都係白費咁。」

雖無實戰機會，但訓練成果不會消失。調整心態後再出發，何鍵靈持續苦練，靜待再在紅土跑道馳聘的一日。香港第三波疫情在去年10月放緩，中學恢復面授課程，D1田徑一度有望在原定的3月舉行。可惜年末再度爆發第四波，學體會宣佈減少參賽人數及更改賽制，將原定3日的賽期縮減至2日。到本月初，學體會再以「未能提供足夠比賽場地」為由，決定取消今年所有分區中學學界田徑賽事，意味何鍵靈的學界生涯就此結束。本希望畢業前與隊友包辦三個組別的接力紀錄、「福地」將軍澳運動場刷新A Grade 400米紀錄留名、甚或見證協恩衝擊女拔萃書院的冠軍寶座，可惜如今已成泡影，她嘆道：「冇諗過疫情會持續咁耐，諗住有機會喺最後一年搏埋佢，好失望，但都冇辦法。」成績以外，與舊隊友的情誼、觀眾打氣歡呼、整間學校為同一目標而努力的日子，更令她津津樂道：「學界唔止係教練、屋企人會留意，你識嘅所有同學都會同你打氣、講加油，係其他比賽感受唔到嘅。」

何鍵靈本計劃在A Grade兩年跑出好成績，有望未來轉為全職運動員，可惜疫情不單重創學界等本地賽，全球體壇同受衝擊，原定去年5月在泰國舉行的亞青田徑錦標賽最終取消。何鍵靈上次比賽已是前年5月的全國U18田徑錦標賽。面對近兩年空白期，小妮子不諱言其狀態及心態皆深受影響：「年幾前個人已經謝喇，開始冇比賽冇訓練，又冇運動場練，淨係可以喺公園跑，（即使有比賽）未必跑得返以前嘅成績，可能要再考慮吓第時發展應該點。」中學時期是年輕運動員進步的黃金時機，諸如跳高楊文蔚、「欄后」呂麗瑤、「跳遠王子」陳銘泰等知名港將，過往在學界賽場屢創佳績，青年及青少年組別賽事亦有不少斬獲，繼而踏上全職路。如今疫情反覆，就連於運動場訓練都變得奢侈，不少學生運動員苦無鍛煉機會，無疑大大打擊他們投身全職的意欲，何鍵靈的故事或者只是疫情下的冰山一角。

記者、攝影：麥卓溢

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