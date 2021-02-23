本地足球發展依賴投資者不斷投放資金，這些班主難以從球會中取得實質金錢回報，球會亦難以自負盈虧，故投資者一旦撤資縮減班費，將直接影響球會發展，甚至影響球員生計，出現拖糧情況。

2020年全球經濟近乎整年也受疫情拖累，香港飛馬及標準流浪因不出戰19/20球季復賽，急不及待提前與球員解約，並發薪讓外援先行返回祖家，而18/19港超聯冠軍和富大埔就因中國贊助商的資金流出現問題，導致出現拖欠球員薪酬的情況，擾攘至暑假方有定案，獲中國公司宏大環球贊助解決薪金問題。

另外，千禧年間港足壇不景氣，戰罷00/01年賽季有二合退出，及另外兩支球隊降班，當時頂級聯賽港甲一度僅六隊出賽，其後足總容許中國球隊派員參賽，如日之泉、南城地產、東莞聯華等均加入港甲，以為可以解決球隊數量不足的問題，然而卻埋藏更大隱憂。04/05賽季中段，派湖南湘軍二隊球員出戰港甲的香雪管理層地震，球隊財困下突於二月退出港甲，令到其他港甲球隊要臨急借出學徒球員予香雪，務求完成餘下賽季，解決賽程亂局。

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