戰績在聯盟包尾的木狼周日辭退了總教練賴恩桑達斯（Ryan Saunders）後，周一公佈由速龍助教芬治（Chris Finch）出任球隊新任主帥。木狼籃球事務總裁羅沙斯（Gersson Rosas）在介紹時表示，芬治曾在世界各地不同級別執教的經驗對木狼相當重要。

51歲的芬治今季是第一季在木狼，是次加盟木狼是與羅沙斯重聚，二人曾於火箭共事，當時芬治是助教而羅沙斯是籃球事務行政主管。羅沙斯在聲明中說︰「我很高興宣佈芬治為我們的新任主教練，他為我們帶來在NBA、G聯賽及國際賽的寶貴籃球經驗。」而在周一的記者會上，羅沙斯亦表示︰「芬治在世界各地不同水平執教的經驗，我認為跟我們現在的比賽非常相關，我們在NBA的打法非常國際化，芬治的經驗和視野、他曾在NBA以外執教及在NBA當助教，他的想法和專業知識對我們真的非常重要。」

芬治有24年執教經驗，大約一半是在歐洲，任速龍助教之前，曾出任火箭助教，金塊和塘鵝副總教練，以及在2006至13年執教英國國家隊，並領軍出戰2012年倫敦奧運等等。芬治表示︰「我沒有注意太多外界的評論，因為對我來說這24小時是真正的旋風。我可以說我非常興奮，而我很享受我在NBA的每一天。」木狼下一場比賽是周二晚作客公鹿。

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