周二英超，列斯聯在主場以3:0大勝修咸頓，賽後暫壓過阿仙奴衝上聯賽榜前10位。

列斯聯上半場差點先失12碼，修咸頓小將尼敦迪拿在禁區內被侵犯，原本球證直指12碼點，但後來透過視像助理裁判（VAR）檢視後改變判決，認為列斯聯後衞迪亞高洛蘭迪當時未有出腳踢中迪拿，令主隊逃過大難。

換邊後，列斯聯馬上由班福特在47分鐘接應泰拿羅拔斯妙傳，射入領先1:0。球隊其後一直保持優勢，直至78分鐘才再由史超活達拉斯添紀錄；6分鐘後，拉芬夏比洛尼罰球妙射建功，奠定3:0勝局，賽後積35分，1分壓過同樣踢了25輪的阿仙奴衝上第10位。至於修咸頓雖然上輪賽和車路士終止連敗，但今場再輸後只能守在第14位。

替列斯罰球建功的拉芬夏比洛尼，慶祝入球時一度脫下球衣，展現其內衣上的一句說話：寫着：「為阿斯斯家族予以支持，Dona Miguelina安息！」原來拉芬夏是向巴西傳奇球星朗拿甸奴送以慰問。朗拿甸奴不但是拉芬夏年少時的偶像，也與對方有私交，而這位球星的71歲母親Dona，剛於周日因感染武漢肺炎病逝。

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