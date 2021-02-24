拜仁慕尼黑周二歐聯作客4:1大勝拉素，頭號射手羅拔利雲度夫斯基又建功，是他個人歐聯的第72球，超越皇家馬德里名將魯爾升上歐聯歷來射手榜的第3位，僅落後135球的基斯坦奴朗拿度（C朗）和119球的美斯。

除了在歐聯總射手榜升上第3，這個首開紀錄的入球，是羅拔仔在歐聯16強取得，因此只計算淘汰賽階段，他也累積25球進賬，同樣只是不敵67球的C朗及48球的美斯。不過，若以這兩季來作比較，利雲就在這段時間的歐聯和本土聯賽合共入了79球，屬5大聯賽最多入球球員，比起排第2的C朗多22球。

至於教練費歷克，則剛好以大勝來賀他1天後的56歲生日。這位帶領拜仁在上屆歐聯封王的主帥，上任以來已錄得連續15場歐聯不敗（14勝1和），成績僅次在94至95年率領阿積士19場不敗的雲高爾，而且連同今仗在內，他目前在歐聯淘汰賽領軍是6戰全勝，入23球僅失4球，而且拜仁這兩季在客場兼中立場的入球數字相當驚人，11場入44球，場均入4球。

費歷克賽後表示：「歐聯對我們來說就是特別的比賽，每人都很努力準備，但這場勝仗是我們應得的，球員們給了對手很大壓力。我們現在需要踢好次回合比賽，今天離目標又邁進了一大步。」

現替拉素把關的連拿，就對今場倒戈失4球感遺憾，但也表示拉素多年來未入歐聯16強，情有可原：「有些球員根本沒踢過歐聯，當你面對世界最佳球隊，犯錯就會受到懲罰，我們還不是一支習慣在這種級別賽事可踢得如此開放的球隊，至少現在還未到家。」

歐聯史上入球榜

排名 球員（現效球會） 入球

1 基斯坦奴朗拿度（祖雲達斯） 134球

2 美斯（巴塞隆拿） 119球

3 羅拔利雲杜夫斯基（拜仁慕尼黑） 72球

4 魯爾（已退役） 71球

5 賓施馬（皇家馬德里） 69球

截至周二 只列前五

資料來源：歐聯官網

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