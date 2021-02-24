南美足協周二確認，原定獲邀參加今屆賽事的兩支亞洲球隊澳洲和卡塔爾，因為賽程關係決定退出今屆賽事，不過南美足協就計劃在賽事期間再次讓球迷入場觀戰。

因為武漢肺炎疫情而被逼延期一年的美洲國家盃將於今年的6至7月舉行，澳洲和下屆世界盃主辦國卡塔爾原本獲邀參加今屆賽事，不過由於亞洲足協早前公佈的世盃外和亞洲盃外國賽與今屆美洲盃撞期，因此兩支亞洲球隊被逼退賽。據ESPN引述南美足協內部成員指，賽會無意再邀請其他球隊參賽，意味今屆賽事只會有10支南美球隊角逐。

另一方面，雖然巴西等南美國家現時疫情仍然嚴重，不過南美足協發展總監比路素周二接受阿根廷電台訪問時就表示，賽會正研究讓球迷再次入場的可能性：「我們希望最少開放球場的三成座位讓球迷入場觀戰，初步計劃所有入場觀眾都要接受武肺檢測或接種疫苗，並於入場前出示證明。」

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