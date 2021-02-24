內地《環球時報》日前報道，在19年發生「莫利撐港」政治事件後便禁播NBA賽事的中央電視台，將會在轉播在美國時間3月7日舉行的明星賽。

《環球時報》引述內地記者趙環宇在微博透露的消息指，如無意外，央視將會在明星賽期間恢復NBA賽事，之後亦會恢復播放其他NBA賽事。不過，央視暫時仍未證實有關消息。

現任76人籃球營運總裁莫利（Daryl Morey），在19年10月仍然擔任火箭總經理時，曾透過Twitter分享聲援香港人爭取民主自由的圖文，引起中國政府不滿，引發一場政治風波，央視更停播NBA比賽。上季總決賽期間，央視曾恢復轉播兩回合賽事，但之後卻未有進一步行動。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！