周二NBA今季表現令人失望的小馬對近況不穩的塞爾特人，前三節兩隊一直未分高下，但第四節中段小馬一度拉開至雙位數分差，但又被綠軍打出一段15:3的攻勢反先。關鍵時間，小馬主將當錫（Luka Doncic）連入兩記三分，其中一球更是最後關頭射入的絕殺三分，最終領小馬以110:107擊敗綠軍，以他亦用表現證明自己配得上明星賽正選位置。

今季被看好為常規賽MVP熱門當錫，儘管現時仍然交出場均28.9分、9.2助攻，以及8.6籃板，但因小馬今季狀態反覆，亦連累當錫的表現飽受批評。不過，於明星賽的投票中，他依然力壓拓荒者的尼拉特（Damian Lillard）成為西岸正選後衞，卻遭到名宿奧尼爾（Shaquille O’Neal），以及一眾球迷質疑。

周二對塞爾特人一戰，當錫交出「準大三元」的31分、10籃板、8助攻的表現，而當中最精采莫過於尾段連入兩記三分。先是比賽尚餘15.8秒時，其時小馬以一分落後，但當錫面對對手中鋒泰斯（Daniel Theis ）的防守，先來一記招牌「step back」三分反先。其後再於尚餘0.7秒時，於左邊45度「食糊位」再入一記三分，助小馬成功110:107力克綠軍。

雖然今季當錫三分命中率不如去季，但關鍵時間心理之強大，仍令他射入兩記三分，賽段後他表示自己只是一直做自己曾經做過，而且會想再做的事，而他命中第一記以後信心大為提升，令他勇敢再於讀秒階段起手。此兩記三分，或者是對批評者最好的還擊。

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