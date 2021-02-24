基奧特又做車路士功臣，在周二歐聯16強首回合鬥馬德里體育會獻精采倒掛，也以34歲146天之齡成為車路士在歐聯淘汰賽階段最年長的入球者。

基奧特同時也是繼曼聯前翼鋒傑斯後，替英超球會在歐聯淘汰賽入球第2老的球員。傑斯在2011年4月對史浩克04的歐聯4強首回合入球，當時是37歲之齡。

另外，基奧特在歐洲賽的入球率也異常驚人，16次正選替車仔披甲踢歐聯及歐霸盃賽事，竟然累積15球。只是今季，他連同今仗在內就共入了6球，當中去年12月作客大勝西維爾4:0的分組賽，他個人包辦了4個入球，而另外一球則是來自11月作客2:1勝雷恩一仗。

基奧特賽後受訪也有提起這個入球，皆因在入球成立前，球證原本判他處於越位位置而入球無效，經歷近3分鐘的視像助理裁判（VAR）覆核後才變有效，事關當時將球傳到他腳下的不是隊友美臣蒙特，而是對方後衞馬里奧靴莫素解圍失誤，因此不構成越位：「我也不清楚是否越位，但後來問了蒙特，他說他沒有碰到球。不過，我那時沒有想太多，只是專注在如何倒掛可以踢中皮球。」

此外，他也為這腳倒掛可替車路士領先首回合感滿意：「我們知道客場（賽事實際為中立場）入球的重要性，踢得非常自信，尤其面對一支強隊，我們知道如何為他們製造麻煩，是帶着爭勝的慾望來到這裏比賽。」

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