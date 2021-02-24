近日南韓演藝圈屢有藝人被爆出在學期間欺凌同學，而這波爆料潮已燃燒至體壇，早前女排國家隊姊妹花李在英及李多英就被揭發中學時暴力欺凌同學，被逐出國家隊以及被所屬球隊停賽。周三就有南韓傳媒報道，過去曾效力紐卡素的南韓中場寄誠庸亦被指控在小學時欺凌校隊師弟，更有指他要求師弟口交，否則就毆打對方。

周三據多家南韓傳媒報道，一名叫朴智勳的律師公開表示，近日接到兩名客戶的求助，指在2000年的1月至6月被一名「A」球員及「B」球員以性暴力欺凌。當年校隊的球員必須住在校內宿舍，兩名受害者指在宿舍時，A及B會強迫他們口交，如果不願意的話就會毆打二人，導致他們在不情願下只能接受師兄的要求。朴智勳補充，A為曾經代表南韓國家隊的明星球員，剛回流南韓加盟某支首都圈球隊，令不少網民立刻將矛頭指向7月時回流韓職加盟FC首爾的前南韓國家隊隊長寄誠庸。更巧合的是，兩位受害者的年紀剛好被現年32歲的寄誠庸少一歲，令傳聞塵囂甚上。

由於事件發生已超過20年，早已過刑事起訴的時效，就算民事入稟追討賠償的時效亦已過，但朴智勳表示兩名受害者仍想收到兩位當事人的真誠道歉。至於寄誠庸的經理人公司就表示，知道事件後已經與寄誠庸本人聯絡，指他完全與事件無關連，並會保留法律追究權利。寄誠庸13年與現年39歲的女星韓惠珍結婚，婚後育有一女，而去年寄誠庸回流後，二人終結束多年分隔二地的婚姻生活。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！