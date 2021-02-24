周三晚在旺角大球場上演的菁英盃4強賽事，東方龍獅憑辛祖在上半場攻入全場唯一入球，以1:0擊敗衞冕的傑志晉身決賽，惟另一場理文對愉園的4強，足總仍未確認是否取消，故東方的決賽對手未定。

今場為季內首場「東傑大戰」，賽事本安排在小西灣運動上演，惟原定同時在旺角大球場開賽的另一場4強因愉園被罰禁賽而未能進行，故把今仗改於旺角場進行，共1,557名球迷入場。

兩隊初段都埋門欠奉，東方在中段開始有艾華頓射斜及辛祖盪射被救出，至35分鐘艾華頓在禁區頂倒地博到罰球，辛祖主射破網，東方半場領先1:0。

易邊後傑志較為主動，戰至73分鐘後備入替的巴爾拿侵犯艾華頓，艾華頓向巴爾拿報復而領紅，東方尾段少踢一人，但最終仍能保住1:0勝果，晉身決賽。

東方主教練李志堅賽後表示，艾華頓行為魯莽，幸球隊保住勝果，「少踢一人後踢得較辛苦，也擔心需要踢加時。」晉身季內唯一盃賽的決賽，李志堅指：「今季只餘下一個盃賽，我們球隊的目標是全都想要。」東方被安排在周六的港超聯復賽對愉園，李志堅指暫未知賽事會否如期進行，會如常準備。傑志主教練朱志光就指：「落敗當然不愉快，但要應付一周三賽，是有點保留。」

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！