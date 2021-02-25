剛在英超默郡打吡擊敗宿敵利物浦的愛華頓，又再傳來好消息，當地市議會已經批准他們在布拉姆利穆爾碼頭（Bramley Moore Dock），興建新球場的計劃，只要獲得政府同意，就可正式動工。

愛華頓自1892年創會以來，一直都以葛迪遜公園作為主場，會方認為球場只得3.9萬個座位左右，未能追上球會的發展，所以希望在布拉姆利穆爾碼頭，興建一個有52,888個座位新球場。會方又指，他們的新球場選址工作，前後已花了25年。愛華頓這個計劃耗資高達五億（約55億港元）英鎊，預計可以衍生1.5萬個就業職位，而在他們遷出後，葛迪遜公園原址將會發展為高質素而又可負擔的住宅房屋，有關計劃初步已獲批准。

利物浦的海事商城，於12年被列入瀕危世界遺產名錄，英格蘭歷史建築和古蹟委員會一度反對愛華頓在該處興建新球場，但規劃委員會認為新球場為公眾帶來的利益，將可彌補商城風貌的損害，所以決定批准建議，再交由英國內閣大臣作最後審批。

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