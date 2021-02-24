車路士靠基奧特的倒掛一箭定江山，周二小勝馬德里體育會1:0領先首回合，不但零封對手，更靠出色的防守令對方6次起腳射門，沒有1次中框。領隊杜曹賽後讚揚是全隊的成果，而他帶隊8場比賽錄得6勝2和只失2球，成績優異，但在藍軍歷史上，開局戰績仍稍不及04/05球季的摩連奴威水。

統計數據顯示，馬體會6次起腳，3次射斜或射高，另外有3次起腳則被車路士後衞封截，這是該支西甲球隊2019年3月對祖雲達斯以來，第2次錄得零中框的比賽。

杜曹賽後剖析成功秘訣：「我們想控制球賽，將皮球壓過半場，但也要保持專注才能不讓對方踢反擊，所以這是一次非常有紀律性的表現，是全隊的合作和努力，這是獲勝的基石。我們知道馬體會也是很擅長防守，所以要勇敢壓上前，當他們有8個人返回禁區防守，就要維持高強度的進攻，這點我們做得很好，沒有讓他們喘息反擊的機會。」

他又坦言能撕破馬體會這樣的防守，是極為艱鉅的任務，但強調次回合仍然不易應付：「美臣蒙特和佐真奴費路都領了黃牌，我們次回合將缺少兩名重要球員，證明對我們不是很有利。我替球員們高興，包括美臣蒙特，沒有要怪責他領黃牌，但老實說，我們之後英超將要和曼聯、利物浦、愛華頓及列斯聯等硬撼，賽程絕不舒服，不能懶惰，這些比賽會將我們推到一個極限，然後我們才想想方法如何對付馬體會。」

不過，杜曹入主後，車仔防守的確大大改善，領軍8場比賽6勝2和保持不敗之餘，更有6場比賽零封對手，目前只失2球，而且這兩個失球出現在不同比賽，即單場失球不超過1球。不過，這仍不足以成為車路士新上任主帥的最佳開局成績，摩連奴在04/05球季頭8場領軍比賽同樣錄得6勝2和，但比杜曹失少1球。

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