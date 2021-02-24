港府周三發表新一份財政預算案，稱將撥款逾三億元推行「提升足球場設施五年計劃」，包括增加符合國際標準的五人場、研究擴建現有場地成標準11人草地球場等，涉康文署轄下逾70個場地。

早前有傳政府將在財政預算案斥資改善本地足球場，包括改建符合國際標準5人足球場數目，但不考慮興建具上蓋的標準場地。財政司司長陳茂波今早宣讀預算案時，稱將預留3.18億元推行為期五年的提升足球場設施計劃，增加符合國際標準的五人足球場，研究將現有場地擴建為標準11人草地足球場，以及加快更新人造草地等，涉及康文署轄下逾70個場地，但未有提及具體措施。陳茂波稱此舉是為團體提供更多標準場地進行足球訓練及比賽，鼓勵市民恆常參與足球運動和發掘潛能，促進本地足球的長遠發展。另外，預算案亦宣佈加建或改建12個足球場，又重提早在十年前已提出的重建元朗大球場計劃。據區議會文件顯示，計劃將包括新增東看台上蓋、增建更衣室、新聞廣播室、會議室等，令球場可舉辦亞協盃及亞冠盃級別賽事。

政府消息人士指，全港有317個康文署足球場，當中大約180個為7人場，不少都為早年興建。眼見足球為港人喜愛的運動，而現時7人足球場大小不符合足協標準，加上近年較流行5人足球，故今次決定改善大約70個7人足球場，會將這70個7人足球場變成一個或兩個5人足球場，甚至11人足球場，而具體如何改善，要先做可行性研究，而工程涉及重鋪硬地、草地、改善更衣室等。

足總去年的「新五年計劃」繼續以發展五人足球作為重點項目，惟現時全港僅有三個可舉行正式賽事的室內場地，而且需要與其他體育項目共用，硬件遠遠落後於伊朗、烏茲別克、泰國及日本等亞洲國家，即使今次宣佈改建計劃，料對推動足運發展的成效亦有限。

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