足總今日公佈今季港超聯餘下賽程，若球賽可順利繼續進行，各隊將回到主場比賽，亞洲賽分組賽進行期間，沒有編排相關球隊進行港超聯賽事；欠交保險金的愉園和天水圍飛馬在周末的賽事則暫未有定案。

港超聯下月回復主客制，首仗為三月四日晚上八時由傑志於旺角場鬥天水圍飛馬。賽程頻密下，賽事除安排在周末上演外，亦有多場安排在周中進行。傑志在四月尾至五月初將出戰亞冠盃分組賽，期間沒有安排傑志出戰港超聯，而五月中亞協盃賽期期間，東方龍獅及理文皆不用出戰港超聯。

聯賽目前仍以三循環進行，首兩循環在5月16日完成，其後分為「爭標組」及「護級組」作最後一循環賽事，球季於6月27日煞科。季內唯一盃賽菁英盃，決賽將於四月七日假旺角場上演。

足總亦表示，愉園及飛馬因欠交保險費而被罰停賽一事，將按章處理，兩隊在今周末進行的賽事安排暫未有定案。

三月首輪港超聯賽事：

04/03 (周四) 8:00pm 傑志vs天水圍飛馬 旺角場

05/03 (周五) 8:00pm 冠忠南區vs東方龍獅 旺角場

06/03 (周六) 3:00pm 晉峰vs標準流浪 青衣運動場

07/03 (周日) 3:00pm 理文vs愉園 將軍澳運動場

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