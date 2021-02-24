將於下月舉行的NBA明星賽，周二公佈由各隊主帥選出的東、西兩岸，其中夏登（James Harden）及尼拉特（Damian Lillard）等巨星悉數入選，另外包括「胖虎」錫安威廉臣（Zion Williamson）以及兩屆入樽王拿維（Zach LaVine）在內的4人都首次入選明星賽。

將於美國時間下月七日舉行的明星賽，早前已經公佈東、西兩岸的正選名單，周二再公佈後備名單。西岸方面，拓荒者控衞尼拉特領銜、包括保羅佐治（Paul George）及安東尼戴維斯（Anthony Davis）等均屬常客。而今季成績彪炳的爵士，後衞米曹（Donovan Mitchell）及中鋒高拔（Rudy Gobert）同樣入選，再加上太陽老將基斯保羅（Chris Paul），以及二年生胖虎錫安威廉臣齊齊入選。

至於東岸就由今季剛轉投網隊的夏登領銜，相對西岸，東岸的後備有更多新面孔，包括塞爾特人的J布朗（Jaylen Brown）、公牛的拿維，以及紐約人的蘭度（Julius Randle）都是首次入選明星賽。至於遺珠方面，西岸太陽的得分後衞D卜克（Devin Booker）最終落選，就連勒邦占士（LeBron James）亦在網上為對方抱不平；東岸方面，鷹隊控衞T楊格（Trae Young）以及溜馬大前鋒沙邦尼斯（Domantas Sabonis）都不幸落選。

西岸明星隊後備

安東尼戴維斯（湖人）、尼拉特（拓荒者）、保羅佐治（快艇）、基斯保羅（太陽）、米曹、高拔（爵士）、錫安威廉臣（塘鵝）

東岸明星隊後備

夏登（網隊）、J布朗、塔圖（塞爾特人）、賓西蒙斯（76人）、拉維（公牛）、蘭度（紐約人）、胡斯域（魔術）

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！