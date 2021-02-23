據內地傳媒報道，蘇寧集團正積極尋找買家接手旗下的中超冠軍球隊江蘇蘇寧，不過直至現時為止仍未有任何進展，報道更指蘇寧集團甚至願意接受一個「較低的價錢」，務求將球隊脫手。

據內地《體壇網》報道，近期積極減少對非零售業務投資的蘇寧集團早於去年底已經打算將江蘇蘇寧出售，過去兩個月亦曾與來自無錫和蘇州兩家企業進行談判，可惜過程「四處碰壁」，至今仍未能與任何一方達成共識。不過除着蘇寧集團主席張近東早前公開表明，集團未來要專注於零售的本業上，江蘇蘇事的轉手工作就變得更逼切，報道指集團或會願意接受較低的價錢出售球隊。

報道又指，江蘇蘇寧原定於本月18日展開第二階段冬訓，備戰將於4月舉行的超級盃和新一季中超，但據報現時集訓已經被「無限期延後」，未知球隊能否如期參加今季包括亞冠盃在內的多項賽事，隊中有部份球員亦開始為球會的前景感到憂心。不過報道亦指出，雖然蘇寧集團有意出售球隊，不過仍會以盡力確保球隊不會解散為首要目標，避免為中國球壇帶來動盪。

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