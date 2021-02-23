曾經六度入選出戰NBA明星賽的西班牙中鋒加素（Pau Gasol），在去年就曾表示希望在退役前在巴塞再打一季，直至周三這名中鋒在Twitter宣佈自己正式回巢，加盟巴塞隆拿，雙方簽約至今年的6月30日。有指加素這次回巢目的主要是尋求比賽機會，從而協助自己在今個夏天第五度參加奧運。

加素的籃球職業生涯在登陸NBA前就已經開始，曾於1998/99球季在巴塞展開自己的籃球路，效力巴塞三個球季之後，在01年選秀會被鷹隊於第三順位選中後，隨即被交易到灰熊，更曾在09及10年協助湖人贏得兩屆總冠軍。對於自己事隔20年再次回到巴塞，加素在一份聲明中表示：「很高興可以回到最初的球會，對這個新機會感到很興奮，希望可以盡快為一隊作出貢獻。對於能夠加入加盟巴塞，我要感謝球隊以及其他技術人員。」

本來上周六加素否認與巴塞達成協議的報道，並且於Twitter上表示：「我會專注於自己的康復，我未有準備再參加比賽。」曾經為西班牙贏得三次奧運金牌的加素，去年就曾經提過，自己需要參加今季的比賽，才有機會出戰東京奧運，現時40歲的加素將會代表巴塞出戰今季剩餘的賽事，藉此備戰東奧。

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