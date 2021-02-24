雖然美國高球名將「老虎」活士的車禍不涉及醉駕，但據美國小報TMZ報道，活士在車禍前10分鐘情緒已不太穩定，離開酒店時其座駕已行駛甚快，差點便撞到一位電視拍攝團隊導演的座駕。

報道稱活士住在洛杉磯當地一間酒店，而該酒店正有電視團隊來到拍攝節目，而該節目的導演向TMZ透露，活士在早上7點準備離開酒店時，被一架運載行李的車擋住，要等待所有行李搬離後才能離開，而活士當時已顯得不太耐煩，待可以開車離開時便高速行駛，還差點撞到了他的座駕。

據悉活士原本駕車準備前往一間高爾夫球會赴會，之前約好是早上7點半碰面，懷疑因過於趕急，因此車速太快，因而遇上車禍。

發生車禍後，一名當地副警長第一個趕到現場，他以活士座駕損毀的情況，斷言他目前沒有生命危險，算是幸運逃過一劫：「當我趕到後，活士就在座駕內等待救援，他能說話，看起來很鎮定，也能清楚告訴我他的名字......」

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！