英國傳媒報道，早前在對愛華頓的英超默郡打吡，因為鼠蹊部受傷退下火線的利物浦隊長佐敦軒迪臣，隨時要休戰12周，甚至可能會提前收「咧」。

利物浦在上周六於主場以0:2不敵愛華頓，佐敦軒達臣在上半場30分鐘因為鼠蹊部受傷退被調離場，領隊高普當時已透露，「神軒」的傷勢並不樂觀。《太陽報》報道，這位30歲球星周三就會知道是否需要接受手術，而一旦需要開刀，他最少也要缺陣12周，甚至可能要錯過今季餘下所有賽事，意味着他將無法代表英格蘭，出戰今夏舉行的歐國盃決賽周。

利物浦今季備受傷兵問題困擾，兩名首選中堅華斯爾雲迪積克與祖高美斯，早在季初已受重創需要長唞。向來容易受傷的祖爾麥迪比，其後亦宣佈因為足踝受傷而令賽季報銷。紅軍在兵源有限之下，長期要將中場法賓奴泰華利斯與軒達臣雙雙移後串演中堅，直接令中場組織力大減，戰績亦因而大受影響。在法賓奴亦不時因傷缺陣的情況下，若軒達臣真的要長唞，紅軍就只能重用尼達利菲臘夥拍新兵奧辛卡巴克握守中路，並由里斯威廉斯與賓戴維斯擔任後備。

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