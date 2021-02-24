馬德里體育會周二於歐聯16強首回合敗給車路士，沒有建樹的前鋒蘇亞雷斯涉在比賽中出「茅招」，故意用手搣敵衞魯迪格的大腿，使對方惱羞成怒，與這位一向有不少不光彩前科的烏拉圭前鋒起爭執。

兩人在一次爭球過程中，阿蘇與魯迪格出現爭執，及後透過慢鏡，發現阿蘇在搶奪皮球時俯低身，然後用左手繞過魯迪格的大腿內側，再反手搣他的後腿肉。魯迪格被侵犯後馬上走前向阿蘇喝斥，然後手指向對方面部；阿蘇初時笑笑，後來也用手推開魯迪格，而球證也未有因這件事拎牌警告兩人。

不過，阿蘇此舉賽後仍在Twitter遭網民圍插：「蘇亞雷斯就是這麼骯髒、令人作嘔」、「為何他總是如此怪異，他搣魯迪格的大腿是為了甚麼？」阿蘇的事業生涯聲名狼藉，當年曾經多次在比賽中咬人，包括在2014年世界盃曾咬意大利中堅基亞連尼的膊頭，後來被國際足協（FIFA）判罰停賽4個月。

前曼聯中堅里奧費迪南在為球賽評述時，也批評阿蘇：「能用聰明這個詞嗎？球證不可能看到這一動作，但確實造成傷害，就像那些在街頭的伎倆」，而里奧身旁的祖高爾竟調侃說：「從咬人到搣人，他已經收斂了。」不過有網民不滿評述員輕輕帶過阿蘇的「罪行」：「我不明評述員為何經常還要讚美蘇亞雷斯，他踢了球員還搣球員。」

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