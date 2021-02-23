據ESPN及多間美國媒體報道，前高爾夫球世界一哥老虎活士周二早上在洛杉磯發生車禍，其經理人隨後確認他下午接受手術，腳部多處受傷。初步報告顯示他沒有生命危險，但雙腳嚴重受傷，未知會否影響他日後再參與高球運動。

根據洛杉磯警察部門發出的一份聲明，車禍發生時間約美國當地時間周二早上7時12分，活士所駕駛的座駕失控翻側，車禍中並不涉及其他車輛。這位美國高球名將當時被困車內，汽車也遭遇嚴重損毀，必須利用巨型破壞鉗弄開汽車，然後將他從車內的擋風玻璃救出。當時車上只得他一人，而事故發生不久後有一輛汽車也停在路邊，估計是剛好駕駛至事故地點的車輛，停下幫助救援。

活士經理人史甸保向外證實：「活士今早在加州發生車禍，腳部多處受傷，他目前正接受手術，我們感謝大家的支持以及望大家可尊重私隱。」根據在洛杉磯市中心上空飛行的KABC-TV直升機提供的影片指出，活士的汽車車頭嚴重損毀，安全氣袋也已打開，部份殘骸更跌落山坡上的路邊。至於另一美國媒體《TMZ》則排除活士酒後駕駛的可能性。

活士上月剛接受第5次背部手術，本正全力進行復康治療，希望能夠趕及參加4月上演的大師賽。根據報道，洛杉磯早前舉行高球邀請賽，而該賽事由活士基金會主辦，他前往當地主持賽事，完結後也一直留在當地，協助高爾夫電視台拍攝各種節目花絮，因此事故後，見到部份行李袋被拋出車外。

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