上季在歐聯八強止步的意甲球隊阿特蘭大，創下了隊史最佳的歐聯成績，雖然今季球隊在入球數字上未如上季瘋狂，但依然是意甲攻力第二強的球隊。 近期除了戰績不俗外，阿軍兩名哥倫比亞 前鋒更是狀態大勇，兩人絕對會成為今場能否擊敗皇家馬德里的關鍵。

上輪在聯賽以4:2擊敗拿玻里後，為阿特蘭大出戰歐聯增添不少信心，首席射手路爾斯梅利爾於該仗更交出1入球1助攻，今季這位29歲哥國前鋒季初多以後備身份上陣，至今仍能在各項賽事交出17個入球以及7次助攻， 是球隊前線的核心球員。至於梅利爾的拍檔杜雲沙柏達今季雖在聯賽僅入九球，但踏入新一年狀態回勇，上場戰勝拿玻里一仗亦交出1傳1射，助球隊全取三分。

阿軍教練加斯柏連尼大讚梅利爾最近的出色表現：「梅利爾非常出色，不止是在入球及助攻上。今年他的精神、身體及狀態也很好，就連穩定性都有驚人進步。」對於即將與上季西甲冠軍皇馬交手，梅利爾就表示：「這是個難得的機會，如果球隊好像對陣拿玻里一樣，較少失球及創造更多機會，就會令他們面對不少困難。」

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