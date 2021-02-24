財政司司長陳茂波今日發表財政預算案，提及到投放3.18億元於提升足球場設施。足總回應指對此事熱烈歡迎，認為可促進本地足球發展，推動五人足球職業化。

足總主席貝鈞奇透過足總網站表示，知道政府一直對支持本地足球發展不遺餘力：「政府承諾將投放大量資源提升足球場設施。我們感謝政府對足球運動的重視，希望今次政府的措施可以令更多足球員受惠，並且讓更多年青人有機會參與足球運動。」他回覆本報時表示，期望元朗大球場重建後，標準可達舉辦亞協盃、甚至是亞冠盃主場賽事。早前元朗區區議員張秀賢表示，元朗大球場重建期間，天水圍飛馬或改於天水圍運動場作主場，貝鈞奇指暫未研究天水圍運動場是否符合港超聯比賽標準。

財政預算案提及的「提升足球場設施五年計劃」，預留3.18億款項。足總五人足球經理曾偉忠表示，五人足球發展初期難度甚高，政府在場地上配合有助發展，他說：「我們2013年起開始五人足球發展，早期連球場界線也沒有，有時亦未必有五人足球的龍門，要自己用飛碟作界線，用七人場的龍門。」現時五人足球人口上升，希望可有更多人參與五人足球。然而，國際標準五人足球比賽需在室內場進行，曾偉忠指部份有兩個籃球場的體育館亦能劃上五人足球界線，目前附合標準可舉行五人賽的體育館有五個。

曾偉忠指，五人足球有助提升足球人口，亦可幫助培育11人足球球員，他舉例指朗拿度、朗拿甸奴、沙維、夏薩特等都在五人足球培訓出技術。曾偉忠指，香港場地不足，五人足球乙組賽事需在室外場進行，希望未來有更多室內五人足球場，達至2023年半職業、2025年職業聯賽。

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