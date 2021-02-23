周三歐霸盃32強次回合，熱刺於主場迎戰奧地利球會禾夫斯貝加。首回合派出部份副選仍以4:1勝出的熱刺，後備實力亦明顯在禾軍之上。由於熱刺目前在英超戰績欠佳，領隊摩連奴（圖）急需減壓，料熱刺縱有領先優勢，今仗仍會以勝利為目標，熱刺讓球半/兩球照捧上盤。（球賽編號：星期三 3；now643、有線656及無綫myTV Super303台明日1:00am直播）

熱刺上周於中立場鬥禾夫斯貝加，派出迪利阿里、加里夫巴利及哈利雲克斯等副選出戰，但仍以4:1輕勝，當中取得入球的巴利回勇，該皇家馬德里借將質素不用懷疑，只是未能重拾信心，今仗對手實力較低，大可繼續爭取入球。

熱刺在英超經歷兩連敗，聯賽榜由曾經的榜首下滑至中游，上仗敗給韋斯咸後，領隊摩連奴壓力更大，揚言球隊要贏取歐霸盃，才有望取得來屆歐聯資格，故不用擔心熱刺輕敵。

客軍禾夫斯貝加為奧地利球隊，今季表現失準與榜首的薩爾斯堡相差達16分，上場聯賽在上半場已多踢一人，仍要到90分鐘才攻入絕殺球，實力料與英超水平相差甚遠，今仗遠征倫敦務求輸少當贏，熱刺今仗讓球半/兩球捧上盤。

賽制：若在次回合法定90分鐘後，兩回合總比數打和，先計算作客入球，如不分勝負就在次回合後加時，並設有作客入球優惠；若加時沒有入球，則互射12碼決勝。

文：尊嘉