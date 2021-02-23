周三歐聯16 強首回合，13 屆冠軍西甲班霸皇家馬德里作客鬥「二年生」意甲阿特蘭大。雖然皇馬歐戰經驗遠勝對手，不過球隊近期飽受傷患困擾，多達9名1隊成員缺陣。哀兵出擊鬥近期狀態不俗、攻力強勁的阿特蘭大，「銀河艦隊」即使難得受讓亦難撐，主隊讓平/ 半捧上盤。 文：亨少

皇馬上周六聯賽作客鬥榜下游的華拉度列，最終靠中場卡斯米路的頭槌一箭定江山，以1:0小勝對手聯賽4連勝，更乘榜首馬德里體育會失分連連追至落後3分（皇馬多踢1場）。不過，當日比賽華軍比起皇馬有更多機會，全場5次中框射門遠勝皇馬的2次，可惜一概未能把握，才讓皇馬有機可乘全取三分。

當然，皇馬教練施丹的執教能力毋庸置疑，但今季出戰歐聯的表現就難令人滿意，分組賽到最後一輪才確定出線，兩循環鬥實力未算太強的薩克達同樣敗陣，其中首循環在沙治奧拉莫斯缺陣下防線錯漏百出，半場就落後三球。可以預期，今仗有多名主力缺陣的皇馬將以不敗為目標，能取得作客入球更佳，但在缺拉莫斯下鬥攻力強勁的阿特蘭大，恐難全身而退。

阿特蘭大今季季初表現反覆，分組賽亦驚險取得出線資格，不過球隊近期狀態回升，各項賽事近20場僅輸1場，而且攻力依然強勁。周日主場鬥同樣傷兵滿營的拿玻里，上半場雖然互交白卷，但下半場大爆發，僅在28分鐘內就狂轟4球，可見球隊的攻擊力。

現時阿特蘭大的陣容齊整，除了前場哥倫比亞孖寶路爾斯梅利爾及杜雲沙柏達大勇之外，亦有伊利錫、馬迪奧比辛拿，以及馬利路夫斯基等多位攻擊球員可供調配，今仗即使面對皇馬，料球隊亦不會改變戰術，相信會令皇馬極為受壓。

雖然皇馬近期聯賽四連勝，但對手均為聯賽中下游球隊，予皇馬的壓力有限。今仗對手為打法極為主動的阿特蘭大，前場積極且行軍速度高，施丹要靠穩 為先有一定難度，而且在西甲中亦鮮有如此打法的對手，皇馬或難適應，阿軍主場絕對有力先下一城。

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