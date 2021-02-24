一如外間所料，蘇超些路迪領隊連儂，要為球隊在今季聯賽落後死對頭格拉斯哥流浪18分之多負責。這支蘇超衛冕球隊周三宣佈，連儂已正式辭去領隊一職並獲接納，助教約翰堅尼迪將暫代領隊一職至新主帥上任。

些路迪周日作客0:1負羅斯郡後，在積分榜已落後榜首格流18分，衛冕機會渺茫，而由英超利物浦前隊長謝拉特任主帥的格流，更有機會早至當地時間3月21日便可在些路迪主場捧走聯賽錦標。其實外界早傳出些路迪日內或會解僱連儂，怎知周三就宣佈後者已辭職。

些路迪在聲明中表示，感謝自2019年2月第2次任些路迪主帥的連儂，任內帶領球隊贏得兩次蘇超、兩次蘇格蘭足總盃和一次蘇格蘭聯賽冠軍。連儂則說：「我們今季面對很多困難，遺憾是無法達到之前的高度。我已盡全力扭轉局面，但可惜球隊無法交出需要的連勝走勢。」

20/21球季的些路迪，成績並不理想。面對謝拉特帶領的格流，明顯處於下風。些路迪今季蘇超兩次對格流，都敗陣而回，聯賽榜更落後對方18分之多。球隊在歐聯外圍賽已出局，更直接影響收入。加上在球員收購方面進退失據和今年一月不理武漢肺炎疫情嚴重仍到杜拜集訓，更令連儂備受批評，最後他亦為此付出代價，並在周三辭去主帥職位。

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