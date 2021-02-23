車路士於周二歐聯16強首回合，憑基奧特一腳精采絕倫的倒掛於羅馬尼亞中立場1:0小勝西甲一哥馬德里體育會，而這個入球是經過視像助理裁判（VAR）長達近3分鐘覆核後才判入球有效。

由於疫情關係，西班牙防疫條例禁英格蘭球隊飛往當地比賽，因此歐洲足協（UEFA）將這場首回合賽事遷往羅馬尼亞布加勒斯國家體育場舉行。馬體會不但失去主場之利，賽前更有荷西基文尼斯、赫達靴里拉及恩歷克卡拉斯高等傷兵以及違返博彩規例遭停賽的捷比亞未能隨隊，因此今場比賽可說是毫無甜頭，即使射手蘇亞雷斯在西甲轟入16球，但在今屆歐聯未有進帳的他，今戰表現也不見突出，而且賽後顯示全隊6腳射門，竟然零中框。

上半場，車路士已佔控球優勢，射門卻少，至半場完結前才有迪姆華拿在禁區左路的窄角度施射，要由馬體會門將奧比歷擋出。換邊後，場上形勢也不見有變，直至68分鐘，馬高斯阿朗素左路傳中，馬體會守將馬里奧靴莫素與美臣蒙特出腳爭搶皮球後彈高至門前，處於越位位置的基奧特見機不可失，馬上來一記左腳倒掛，皮球彈地入網。旁證原本舉旗示意越位，而球證一開始也接納判決，讓比賽繼續進行，但透過VAR介入，長達近3分鐘後重判入球有效，原因是靴莫素與蒙特拼搶時是前者將球踢後，因此入球不構成越位。

最終車仔便憑該入球氣走馬體會，1:0領先首回合，次回合將返回史丹福橋主場再戰。不過，兩位中場美臣蒙特及佐真奴費路在今仗齊領黃牌，兩人都累積夠數要在次回合停賽。

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