美國高球名將「老虎」活士於美國當地時間周二早上發生車禍，座駕自炒翻側後送院，報道指他雙腳重創要做手術。事實上，這已不是活士第一次陷車禍，2009年便疑因食下安眠藥後神智不清撞車，事後揭發出婚外情，也令他一度身敗名裂。

約11年前左右，活士於美國佛羅里達州寓所外發生神秘車禍要送院，警方最初接報是不小心駕駛，但後來疑點重重下才揭發另有內情。其前妻艾蓮（Elin Nordegren）當時用兩支高爾夫球棍打破車窗救他，但後來發現原來是他當日被妻子揭發婚外情，因而拿起高球棍追打他，而之前服用了安眠藥準備在家中入睡的他，選擇逃避與妻子爭吵，欲開車離家，竟不慎撞上家門口的消防栓後昏迷。

活士因當時的一場車禍爆出婚外情，也令他好男人形象盡毀，事後失去多項贊助，加上與艾蓮離婚令他要賠上過億的贍養費，身家大減。另外，他因長年受背傷困擾，多次接受手術，連同離婚後心情一直欠佳，事業也一落千丈，至兩年前再贏美國大師賽，相隔11年後再奪大滿貫冠軍，才總算事業有點起色。

除了09年那次揭發婚外情的車禍，他於17年5月也同樣受藥物影響下駕駛，及後將汽車停在路邊，自己睡在車內但引擎不斷轉動，因而被警方截查，後來往其寓所將他拘捕。他事後承認不小心駕駛控罪，緩刑一年兼罰款250美元，並接受50小時的社區服務令兼要定期進行藥物測試。

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