德國《圖片報》周二頭條報道，現英超利物浦領隊高普，或會在2022年夏天離開紅軍，並在2023年初擔任德國國家隊主帥。

《圖片報》指，跟利物浦合約至2024年夏天才屆滿的高普已下定決心，將在2022年夏天離開紅軍，而他會先休息約半年，待2022年世界盃結束後，到2023年春天接替現德國隊教練路維，擔任德國隊主帥，並帶領德國隊以主辦國身分出戰2024年歐洲國家盃。

按《圖片報》分析，高普在2022年世界盃後，接替路維擔任德國隊主帥的機會高達68%。至於他留在利物浦至2024年合約結束，機會只有30%。報道稱，高普對生活受武漢肺炎困擾以及利物浦今季聯賽排名欠理想，感到很「頭痛」，所以才會有提早離開紅軍回祖國的想法。不過《圖片報》也指，高普被利物浦解僱的機會只有1%。

雖然《圖片報》的報道繪影繪聲，但高普上星期才表示，自己無任何計劃離開利物浦，而他和妻子在利物浦市也生活得很開心。究竟這位德國籍主帥真會在2022年夏天回國，還是會留隊至約滿，相信起碼要到今個球季甚至今夏歐洲國家盃結束後，才會有較明確的答案。

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