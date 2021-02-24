前高爾夫球世界一哥「老虎」活士周二早上在洛杉磯發生車禍，其經理人隨後確認他下午接受手術，並且腳部多處受傷，事件震驚全球。而包括勇士後衞史堤芬居里（Stephen Curry）在內的多位體壇明星亦在社交網站上發文，祝福活士平安無事，早日康復。

空餘時間亦會參與高爾夫球比賽的「咖喱仔」，早前就公開15年出戰季後賽時，當日勇士於次圈以1:2落後灰熊，而其時活士親身致電咖喱仔，並在對話中以個人經驗勉勵他，最終勇士反勝晉級，並在當年首嘗總冠軍滋味。所以在得知活士出事後，咖喱仔亦立即在Twitter上發文，「祝你早日康復，為你和家人祈禱。上帝會掌控一切，加油。」另外其隊友K湯遜（Klay Thompson）亦有在Twitter上發文，為活士情況禱告。

而除了籃球界外，前拳王泰臣亦有發文，表示希望活士就以當日贏冠軍的心態，戰勝這場意外，另外高爾夫球名將祖斯汀湯馬士，以及活士昔日對手菲爾米高臣亦有在網上祝福對方早日康復。

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