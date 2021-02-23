葉寶林在2008年考獲排球教練牌照後，至今已有12年多執教經驗，他是迦密聖道中學、聖傑靈女子中學、香港理工大學、旭青女排及香港女子少年代表隊的教練，疫情襲港前，他自言1星期7日跟排球作伴，但過去一年所有賽事因肺炎取消，球隊的練習也因封場和限聚令減少，他坦承不能預視疫情走勢，故此對運動員、教練、甚至體壇所有持份者來說也是精神折磨，「好多時，我哋唔可以預見將來係點，但我哋唔可以諗太多，只可以努力裝備自己。但如果冇一個明確目標都會好迷惘，我哋要一直當有比賽，成日都好『阿Q精神』咁安慰球員、安慰自己，但有時都係好攰。」

體育場所因防疫政策而關閉，有正職的寶林sir收入雖未受太大影響，但他認為現時香港的排球教練只屬自僱人士，很多同行在這段時間手停口停，「全職的意思是就算工作停止仍有收入，香港現時所謂全職教練數量是較以往多，但保障卻仍是不足。」眼見往日在球場上的好友或對手因生計被迫轉行，他也難免心酸。

鼓勵球員裝備自己

第三波疫情放緩，第四波疫情尚未殺到之前，寶林sir執教的球隊曾經復操，但他表示球員因疏於練習，就像忘了怎樣打球一樣，加上尚未適應戴口罩打球，自己的訓練課表也要不斷調整，「以前1個練習做20分鐘，但家陣戴口罩練習時間要減一半，而且間歇度仲更多，多咗休息，同以前嘅安排有好大分別。」學界賽期因疫情一改再改，雖然排球等球類運動仍未被叫停（見另文），但寶林sir指疫情下太多變數，很多學生也擔心連續兩年不能打學界，帶着遺憾畢業。他說不少學生也感到失落，「特別係2003年出世嘅小朋友，佢哋上年讀中五，（因社會運動）有半年空窗期，冇得練習同比賽。等到今個學年，以為可以打波，點知疫情咁嚴峻，成年都要停晒。佢哋出世遇『沙士』，到DSE就撞正更嚴峻嘅疫情，冇辦法繼續玩自己最愛嘅運動，對佢哋嚟講唔止係失望，簡直係失落。」不過，他也相信在逆境中應堅持下去，並鼓勵學生：「人生路好漫長，好多嘢唔到我哋控制，但我哋都要積極裝備自己。就算疫情幾嚴峻，我哋都要鍛煉體魄，等到有比賽嗰陣就會有多啲把握。」

擔心學生入大學機會

學生接近兩年沒比賽，A grade球員畢業離校，年輕球員在沒有太多比賽經驗下擔大旗，寶林sir作為教練擔心校隊的戰力銜接問題，也擔心學生未能承受壓力，「學生有兩年空窗期，其間冇任何比賽，但你就要佢打A grade。新界區一向分高、初級組，實力分野大好多，對學生嘅抗壓同技術上嘅挑戰都好大。」他續指，大多學生靠運動員計劃入大學，而沒有任何國際賽事可打，或多或少也對學生構成影響。不過，寶林sir希望學生不要因目前沒比賽而怠惰，他更笑言在這段時間的練習不會白費：「如果你唔鍾意呢項運動，就會覺得花一個鐘都唔值；如果你好有愛，咁用成世時間都係值得嘅。」